Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
53 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|11,62
|10,72
|8,40
| Polisan Holding
|6,67
|6,36
|4,87
| Galatasaray Sportif
|1,41
|1,35
|4,44
|Şekerbank
|1,21
|1,17
|3,42
| Netaş Telekom.
|7,62
|7,39
|3,11
|Zorlu Enerji
|1,34
|1,30
|3,08
|Arçelik
|18,50
|17,95
|3,06
| Ege Endüstri
|387,50
|376,50
|2,92
|Yataş
|5,21
|5,07
|2,76
| Aksa Enerji
|3,01
|2,93
|2,73
|Türk Hava Yolları
|15,07
|14,67
|2,73
| Alarko GMYO
|47,12
|45,88
|2,70
|Akbank
|6,67
|6,50
|2,62
| Koza Altın
|59,00
|57,50
|2,61
|Gersan Elektrik
|3,70
|3,61
|2,49
|Alarko Holding
|2,52
|2,46
|2,44
| ICBC Turkey Bank
|6,36
|6,21
|2,42
|Türk Telekom
|4,60
|4,50
|2,22
|Anel Elektrik
|1,91
|1,87
|2,14
|Ereğli Demir Çelik
|8,65
|8,47
|2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:34 Kaynak: AA
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