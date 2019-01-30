Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

10 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 6,60 6,29 4,93
Mavi Giyim 40,90 39,14 4,50
Göltaş Çimento 12,20 11,73 4,01
Vestel 6,82 6,56 3,96
Galatasaray Sportif 1,49 1,44 3,47
Karsan Otomotiv 1,59 1,54 3,25
İş GMYO 1,09 1,06 2,83
Ford Otosan 62,60 60,90 2,79
Türk Hava Yolları 15,62 15,20 2,76
Trakya Cam 3,53 3,44 2,62
Alarko Holding 2,57 2,52 1,98
Sabancı Holding 9,41 9,23 1,95
Eczacıbaşı İlaç 3,02 2,97 1,68
Tekfen Holding 24,68 24,28 1,65
Migros Ticaret 16,87 16,61 1,57
Zorlu Enerji 1,36 1,34 1,49
Çelebi 62,40 61,50 1,46
Anadolu Cam 2,92 2,88 1,39
Tofaş Oto. Fab. 20,06 19,81 1,26
Hektaş 10,56 10,43 1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Göltaş Çimento, Cam, Borsa İstanbul, Ekonomi
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