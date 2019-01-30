Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 6,60 6,29 4,93 Mavi Giyim 40,90 39,14 4,50 Göltaş Çimento 12,20 11,73 4,01 Vestel 6,82 6,56 3,96 Galatasaray Sportif 1,49 1,44 3,47 Karsan Otomotiv 1,59 1,54 3,25 İş GMYO 1,09 1,06 2,83 Ford Otosan 62,60 60,90 2,79 Türk Hava Yolları 15,62 15,20 2,76 Trakya Cam 3,53 3,44 2,62 Alarko Holding 2,57 2,52 1,98 Sabancı Holding 9,41 9,23 1,95 Eczacıbaşı İlaç 3,02 2,97 1,68 Tekfen Holding 24,68 24,28 1,65 Migros Ticaret 16,87 16,61 1,57 Zorlu Enerji 1,36 1,34 1,49 Çelebi 62,40 61,50 1,46 Anadolu Cam 2,92 2,88 1,39 Tofaş Oto. Fab. 20,06 19,81 1,26 Hektaş 10,56 10,43 1,25

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)