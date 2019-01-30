Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
10 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|6,60
|6,29
|4,93
|Mavi Giyim
|40,90
|39,14
|4,50
|Göltaş Çimento
|12,20
|11,73
|4,01
|Vestel
|6,82
|6,56
|3,96
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,44
|3,47
|Karsan Otomotiv
|1,59
|1,54
|3,25
|İş GMYO
|1,09
|1,06
|2,83
|Ford Otosan
|62,60
|60,90
|2,79
|Türk Hava Yolları
|15,62
|15,20
|2,76
|Trakya Cam
|3,53
|3,44
|2,62
|Alarko Holding
|2,57
|2,52
|1,98
|Sabancı Holding
|9,41
|9,23
|1,95
|Eczacıbaşı İlaç
|3,02
|2,97
|1,68
|Tekfen Holding
|24,68
|24,28
|1,65
|Migros Ticaret
|16,87
|16,61
|1,57
|Zorlu Enerji
|1,36
|1,34
|1,49
|Çelebi
|62,40
|61,50
|1,46
|Anadolu Cam
|2,92
|2,88
|1,39
|Tofaş Oto. Fab.
|20,06
|19,81
|1,26
|Hektaş
|10,56
|10,43
|1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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