Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,45
|1,38
|5,07
|Gözde Girişim
|3,34
|3,18
|5,03
|Mavi Giyim
|42,16
|40,36
|4,46
|Emlak Konut GMYO
|1,59
|1,53
|3,92
|Enerjisa Enerji
|5,43
|5,24
|3,63
| Kardemir (D)
|2,63
|2,54
|3,54
|TAV Havalimanları
|28,30
|27,36
|3,44
| Trakya Cam
|3,64
|3,52
|3,41
|Global Yat. Holding
|3,49
|3,38
|3,25
| Tofaş Oto. Fab.
|20,58
|19,94
|3,21
|Gentaş
|2,04
|1,98
|3,03
| Kordsa Teknik Tekstil
|8,96
|8,71
|2,87
| Migros Ticaret
|17,19
|16,75
|2,63
|Sabancı Holding
|9,49
|9,25
|2,59
| Tekfen Holding
|24,90
|24,30
|2,47
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|1,65
|2,42
|Vestel
|6,91
|6,75
|2,37
| Albaraka Türk
|1,30
|1,27
|2,36
|Garanti Bankası
|9,34
|9,13
|2,30
|Odaş Elektrik
|1,95
|1,91
|2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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