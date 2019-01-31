Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,45 1,38 5,07
Gözde Girişim 3,34 3,18 5,03
Mavi Giyim 42,16 40,36 4,46
Emlak Konut GMYO 1,59 1,53 3,92
Enerjisa Enerji 5,43 5,24 3,63
Kardemir (D) 2,63 2,54 3,54
TAV Havalimanları 28,30 27,36 3,44
Trakya Cam 3,64 3,52 3,41
Global Yat. Holding 3,49 3,38 3,25
Tofaş Oto. Fab. 20,58 19,94 3,21
Gentaş 2,04 1,98 3,03
Kordsa Teknik Tekstil 8,96 8,71 2,87
Migros Ticaret 17,19 16,75 2,63
Sabancı Holding 9,49 9,25 2,59
Tekfen Holding 24,90 24,30 2,47
Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,65 2,42
Vestel 6,91 6,75 2,37
Albaraka Türk 1,30 1,27 2,36
Garanti Bankası 9,34 9,13 2,30
Odaş Elektrik 1,95 1,91 2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Zorlu Grubu, Borsa İstanbul, Ekonomi
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