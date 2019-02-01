Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
41 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,04
|1,92
|6,25
|Ülker Bisküvi
|19,14
|18,40
|4,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|1,06
|3,77
|İhlas Holding
|0,34
|0,33
|3,03
|İş GMYO
|1,09
|1,06
|2,83
|Anadolu Cam
|3,00
|2,92
|2,74
|Zorlu Enerji
|1,50
|1,46
|2,74
|Fenerbahçe Futbol
|7,98
|7,81
|2,18
|Tüpraş
|141,70
|139,00
|1,94
|Gübre Fabrik.
|3,26
|3,20
|1,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,01
|8,85
|1,81
|Migros Ticaret
|17,30
|17,00
|1,76
|Anadolu Efes
|22,42
|22,04
|1,72
|Mavi Giyim
|41,84
|41,24
|1,45
|Karsan Otomotiv
|1,48
|1,46
|1,37
|Enerjisa Enerji
|5,67
|5,60
|1,25
|TAV Havalimanları
|28,22
|27,88
|1,22
|Coca Cola İçecek
|33,40
|33,00
|1,21
|T.S.K.B.
|0,86
|0,85
|1,18
|GSD Holding
|0,87
|0,86
|1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA
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