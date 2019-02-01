Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,04 1,92 6,25 Ülker Bisküvi 19,14 18,40 4,02 İhlas Gayrimenkul 1,10 1,06 3,77 İhlas Holding 0,34 0,33 3,03 İş GMYO 1,09 1,06 2,83 Anadolu Cam 3,00 2,92 2,74 Zorlu Enerji 1,50 1,46 2,74 Fenerbahçe Futbol 7,98 7,81 2,18 Tüpraş 141,70 139,00 1,94 Gübre Fabrik. 3,26 3,20 1,87 Kordsa Teknik Tekstil 9,01 8,85 1,81 Migros Ticaret 17,30 17,00 1,76 Anadolu Efes 22,42 22,04 1,72 Mavi Giyim 41,84 41,24 1,45 Karsan Otomotiv 1,48 1,46 1,37 Enerjisa Enerji 5,67 5,60 1,25 TAV Havalimanları 28,22 27,88 1,22 Coca Cola İçecek 33,40 33,00 1,21 T.S.K.B. 0,86 0,85 1,18 GSD Holding 0,87 0,86 1,16

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)