Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
15 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,25
|4,03
|5,46
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|0,95
|4,21
|Gübre Fabrik.
|3,38
|3,25
|4,00
|Yataş
|4,99
|4,85
|2,89
|İttifak Holding
|3,09
|3,02
|2,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,27
|9,10
|1,87
|Gözde Girişim
|3,35
|3,29
|1,82
|Çelebi
|65,15
|64,00
|1,80
|Şok Marketler
|11,17
|11,00
|1,55
|Ereğli Demir Çelik
|8,40
|8,28
|1,45
|Gersan Elektrik
|3,50
|3,45
|1,45
|Global Yat. Holding
|3,61
|3,56
|1,40
|Aksa Enerji
|2,97
|2,93
|1,37
|Pegasus
|29,50
|29,12
|1,30
|Anadolu Efes
|21,96
|21,68
|1,29
|Arçelik
|18,48
|18,25
|1,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|1,66
|1,20
|Türk Telekom
|5,04
|4,98
|1,20
|GSD Holding
|0,88
|0,87
|1,15
|Halkbank
|7,63
|7,55
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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