Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,25 4,03 5,46
Hürriyet Gzt. 0,99 0,95 4,21
Gübre Fabrik. 3,38 3,25 4,00
Yataş 4,99 4,85 2,89
İttifak Holding 3,09 3,02 2,32
Kordsa Teknik Tekstil 9,27 9,10 1,87
Gözde Girişim 3,35 3,29 1,82
Çelebi 65,15 64,00 1,80
Şok Marketler 11,17 11,00 1,55
Ereğli Demir Çelik 8,40 8,28 1,45
Gersan Elektrik 3,50 3,45 1,45
Global Yat. Holding 3,61 3,56 1,40
Aksa Enerji 2,97 2,93 1,37
Pegasus 29,50 29,12 1,30
Anadolu Efes 21,96 21,68 1,29
Arçelik 18,48 18,25 1,26
Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 1,66 1,20
Türk Telekom 5,04 4,98 1,20
GSD Holding 0,88 0,87 1,15
Halkbank 7,63 7,55 1,06


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Ekonomi
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