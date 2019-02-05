Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab. 19,85 19,16 3,60
Vakıflar Bankası 4,84 4,69 3,20
Şekerbank 1,21 1,18 2,54
T.S.K.B. 0,86 0,84 2,38
Soda Sanayii 6,70 6,55 2,29
Arçelik 19,33 18,91 2,22
Akbank 6,99 6,84 2,19
Ege Endüstri 405,90 397,40 2,14
Halkbank 7,70 7,54 2,12
Emlak Konut GMYO 1,53 1,50 2,00
Aksa 8,76 8,59 1,98
Global Yat. Holding 3,67 3,60 1,94
Ford Otosan 58,00 56,95 1,84
Pegasus 30,00 29,50 1,69
Garanti Bankası 9,08 8,93 1,68
Vestel 6,77 6,66 1,65
TAV Havalimanları 28,46 28,00 1,64
Albaraka Türk 1,29 1,27 1,57
Yapı ve Kredi Bank. 1,97 1,94 1,55
Tüpraş 137,00 135,00 1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Tofaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı IKEA, Mobilya Kiralama Hizmeti Başlatmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:28:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]