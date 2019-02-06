Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,40
|1,30
|7,69
|Coca Cola İçecek
|34,78
|33,00
|5,39
|Anadolu Efes
|22,00
|21,34
|3,09
|Tekfen Holding
|25,16
|24,42
|3,03
|Odaş Elektrik
|2,14
|2,08
|2,88
|Soda Sanayii
|6,72
|6,57
|2,28
|İttifak Holding
|3,16
|3,09
|2,27
|Otokar
|107,80
|105,60
|2,08
|Mavi Giyim
|40,08
|39,46
|1,57
|Şişe Cam
|6,34
|6,25
|1,44
|Galatasaray Sportif
|1,41
|1,39
|1,44
|Aksa
|9,04
|8,92
|1,35
|Anadolu Cam
|3,03
|2,99
|1,34
|Hektaş
|10,98
|10,85
|1,20
|Tüpraş
|138,70
|137,10
|1,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|2,89
|1,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,02
|8,93
|1,01
|İpek Doğal Enerji
|5,23
|5,18
|0,97
|Sasa Polyester
|8,48
|8,40
|0,95
|Doğan Holding
|1,14
|1,13
|0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:40 Kaynak: AA
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