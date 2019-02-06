Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,40 1,30 7,69 Coca Cola İçecek 34,78 33,00 5,39 Anadolu Efes 22,00 21,34 3,09 Tekfen Holding 25,16 24,42 3,03 Odaş Elektrik 2,14 2,08 2,88 Soda Sanayii 6,72 6,57 2,28 İttifak Holding 3,16 3,09 2,27 Otokar 107,80 105,60 2,08 Mavi Giyim 40,08 39,46 1,57 Şişe Cam 6,34 6,25 1,44 Galatasaray Sportif 1,41 1,39 1,44 Aksa 9,04 8,92 1,35 Anadolu Cam 3,03 2,99 1,34 Hektaş 10,98 10,85 1,20 Tüpraş 138,70 137,10 1,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 2,89 1,04 Kordsa Teknik Tekstil 9,02 8,93 1,01 İpek Doğal Enerji 5,23 5,18 0,97 Sasa Polyester 8,48 8,40 0,95 Doğan Holding 1,14 1,13 0,88

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)