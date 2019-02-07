Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 10,77 10,15 6,11
Albaraka Türk 1,60 1,53 4,58
Türk Telekom 5,07 4,88 3,89
Gersan Elektrik 3,55 3,45 2,90
Doğan Holding 1,18 1,15 2,61
Zorlu Enerji 1,35 1,32 2,27
Alarko GMYO 48,58 47,52 2,23
Odaş Elektrik 2,14 2,10 1,90
Tekfen Holding 25,36 24,90 1,85
Sasa Polyester 8,53 8,38 1,79
Net Holding 1,80 1,77 1,69
Anadolu Cam 3,10 3,05 1,64
Şişe Cam 6,41 6,31 1,58
Migros Ticaret 16,79 16,54 1,51
Çemtaş 5,75 5,67 1,41
Vestel 6,50 6,41 1,40
Arçelik 19,99 19,73 1,32
Afyon Çimento 4,68 4,62 1,30
Vakıflar Bankası 4,75 4,69 1,28
Halkbank 7,53 7,44 1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Türk Telekom, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
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