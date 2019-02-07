Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|10,77
|10,15
|6,11
|Albaraka Türk
|1,60
|1,53
|4,58
|Türk Telekom
|5,07
|4,88
|3,89
|Gersan Elektrik
|3,55
|3,45
|2,90
|Doğan Holding
|1,18
|1,15
|2,61
|Zorlu Enerji
|1,35
|1,32
|2,27
|Alarko GMYO
|48,58
|47,52
|2,23
|Odaş Elektrik
|2,14
|2,10
|1,90
|Tekfen Holding
|25,36
|24,90
|1,85
|Sasa Polyester
|8,53
|8,38
|1,79
|Net Holding
|1,80
|1,77
|1,69
|Anadolu Cam
|3,10
|3,05
|1,64
|Şişe Cam
|6,41
|6,31
|1,58
|Migros Ticaret
|16,79
|16,54
|1,51
|Çemtaş
|5,75
|5,67
|1,41
|Vestel
|6,50
|6,41
|1,40
|Arçelik
|19,99
|19,73
|1,32
|Afyon Çimento
|4,68
|4,62
|1,30
|Vakıflar Bankası
|4,75
|4,69
|1,28
|Halkbank
|7,53
|7,44
|1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:26 Kaynak: AA
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