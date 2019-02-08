Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,19 2,07 5,80
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,05 2,92 4,45
Global Yat. Holding 3,83 3,73 2,68
İş Bankası (C) 5,40 5,29 2,08
Türk Telekom 5,10 5,01 1,80
Çelebi 62,05 61,05 1,64
Zorlu Enerji 1,36 1,34 1,49
Vakıflar Bankası 4,78 4,71 1,49
Çemaş Döküm 0,78 0,77 1,30
Gözde Girişim 3,34 3,30 1,21
Trakya Cam 3,42 3,38 1,18
Çemtaş 5,86 5,80 1,03
Soda Sanayii 6,91 6,84 1,02
İttifak Holding 3,13 3,10 0,97
Garanti Bankası 8,95 8,87 0,90
Turkcell 14,57 14,44 0,90
TAV Havalimanları 28,22 28,00 0,79
Alarko GMYO 49,38 49,00 0,78
Galatasaray Sportif 1,42 1,41 0,71
Eczacıbaşı İlaç 2,91 2,89 0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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