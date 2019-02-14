Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
56 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enerjisa Enerji
|5,77
|5,56
|3,78
|Arçelik
|20,28
|19,65
|3,21
|Şişe Cam
|6,53
|6,34
|3,00
|İş Bankası (C)
|5,49
|5,37
|2,23
|Akbank
|6,69
|6,58
|1,67
|Trakya Cam
|3,58
|3,53
|1,42
|Galatasaray Sportif
|1,48
|1,46
|1,37
|Koç Holding
|17,31
|17,08
|1,35
|Sabancı Holding
|9,09
|8,97
|1,34
|Metro Holding
|0,77
|0,76
|1,32
|Anadolu Cam
|3,22
|3,18
|1,26
|Tüpraş
|143,70
|142,00
|1,20
|Gentaş
|1,89
|1,87
|1,07
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,96
|1,04
|Sasa Polyester
|8,34
|8,26
|0,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|1,12
|0,89
|Soda Sanayii
|6,97
|6,91
|0,87
|Türk Telekom
|5,36
|5,32
|0,75
|Tat Gıda
|4,31
|4,29
|0,47
|Vakıflar Bankası
|4,77
|4,75
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: AA
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