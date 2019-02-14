Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Enerjisa Enerji 5,77 5,56 3,78
Arçelik 20,28 19,65 3,21
Şişe Cam 6,53 6,34 3,00
İş Bankası (C) 5,49 5,37 2,23
Akbank 6,69 6,58 1,67
Trakya Cam 3,58 3,53 1,42
Galatasaray Sportif 1,48 1,46 1,37
Koç Holding 17,31 17,08 1,35
Sabancı Holding 9,09 8,97 1,34
Metro Holding 0,77 0,76 1,32
Anadolu Cam 3,22 3,18 1,26
Tüpraş 143,70 142,00 1,20
Gentaş 1,89 1,87 1,07
Hürriyet Gzt. 0,97 0,96 1,04
Sasa Polyester 8,34 8,26 0,97
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,12 0,89
Soda Sanayii 6,97 6,91 0,87
Türk Telekom 5,36 5,32 0,75
Tat Gıda 4,31 4,29 0,47
Vakıflar Bankası 4,77 4,75 0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Cam, Borsa İstanbul, Ekonomi
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