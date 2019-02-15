Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 11,29 10,87 3,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,13 3,54 Metro Holding 0,78 0,76 2,63 Odaş Elektrik 1,83 1,79 2,23 GSD Holding 0,93 0,91 2,20 Tofaş Oto. Fab. 19,00 18,61 2,10 Enka İnşaat 4,82 4,74 1,69 Otokar 110,20 108,50 1,57 Gentaş 1,98 1,95 1,54 Koç Holding 17,46 17,20 1,51 Karsan Otomotiv 1,39 1,37 1,46 Aselsan 24,32 23,98 1,42 Gözde Girişim 3,60 3,55 1,41 Şişe Cam 6,59 6,50 1,38 Zorlu Enerji 1,47 1,45 1,38 Aksa 9,07 8,95 1,34 Arçelik 20,30 20,04 1,30 Kerevitaş Gıda 1,73 1,71 1,17 Verusa Holding 17,63 17,46 0,97 Mavi Giyim 39,40 39,08 0,82

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)