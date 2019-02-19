Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,84 0,77 9,09
İhlas Holding 0,33 0,32 3,13
İndeks Bilgisayar 7,27 7,05 3,12
Koza Madencilik 5,55 5,39 2,97
Ege Endüstri 415,20 405,00 2,52
Hürriyet Gzt. 0,98 0,96 2,08
Koza Altın 48,90 48,14 1,58
Verusa Holding 18,60 18,35 1,36
Türk Hava Yolları 13,52 13,34 1,35
İskenderun Demir Çelik 6,82 6,73 1,34
İpek Doğal Enerji 4,85 4,79 1,25
ICBC Turkey Bank 4,13 4,08 1,23
Anel Elektrik 1,85 1,83 1,09
Odaş Elektrik 1,86 1,84 1,09
Hektaş 10,93 10,82 1,02
Vakıflar Bankası 4,77 4,73 0,85
Anadolu Efes 19,88 19,73 0,76
Emlak Konut GMYO 1,41 1,40 0,71
Garanti Bankası 8,66 8,60 0,70
Aksa Enerji 2,89 2,87 0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:48 Kaynak: AA

İhlas Holding, Koza, Borsa İstanbul, Ekonomi
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