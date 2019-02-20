Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Göltaş Çimento
|11,93
|11,16
|6,90
|Albaraka Türk
|1,89
|1,80
|5,00
|Ülker Bisküvi
|19,13
|18,36
|4,19
|Çemtaş
|5,78
|5,57
|3,77
|Aksa
|9,33
|9,00
|3,67
|Vestel
|6,56
|6,37
|2,98
|Arçelik
|20,24
|19,69
|2,79
|TAV Havalimanları
|27,88
|27,18
|2,58
|Mavi Giyim
|40,20
|39,22
|2,50
|Türk Telekom
|5,32
|5,20
|2,31
|Netaş Telekom.
|7,48
|7,32
|2,19
|Bera Holding
|1,88
|1,84
|2,17
|GSD Holding
|0,95
|0,93
|2,15
|Tekfen Holding
|23,76
|23,28
|2,06
|Gözde Girişim
|3,54
|3,47
|2,02
|İş GMYO
|1,07
|1,05
|1,90
|Anadolu Efes
|20,40
|20,02
|1,90
|Trakya Cam
|3,85
|3,78
|1,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,17
|1,15
|1,74
|Net Holding
|1,79
|1,76
|1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA
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