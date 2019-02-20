Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Göltaş Çimento 11,93 11,16 6,90
Albaraka Türk 1,89 1,80 5,00
Ülker Bisküvi 19,13 18,36 4,19
Çemtaş 5,78 5,57 3,77
Aksa 9,33 9,00 3,67
Vestel 6,56 6,37 2,98
Arçelik 20,24 19,69 2,79
TAV Havalimanları 27,88 27,18 2,58
Mavi Giyim 40,20 39,22 2,50
Türk Telekom 5,32 5,20 2,31
Netaş Telekom. 7,48 7,32 2,19
Bera Holding 1,88 1,84 2,17
GSD Holding 0,95 0,93 2,15
Tekfen Holding 23,76 23,28 2,06
Gözde Girişim 3,54 3,47 2,02
İş GMYO 1,07 1,05 1,90
Anadolu Efes 20,40 20,02 1,90
Trakya Cam 3,85 3,78 1,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,15 1,74
Net Holding 1,79 1,76 1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Göltaş Çimento, Borsa İstanbul, Ekonomi
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