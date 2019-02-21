Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
7 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,34
|0,32
|6,25
|Vestel
|6,81
|6,55
|3,97
|İndeks Bilgisayar
|7,58
|7,36
|2,99
|Çemtaş
|5,95
|5,78
|2,94
|Gözde Girişim
|3,59
|3,49
|2,87
|Netaş Telekom.
|7,61
|7,43
|2,42
|Tüpraş
|144,10
|140,70
|2,42
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,63
|2,28
|İttifak Holding
|3,29
|3,22
|2,17
|Bera Holding
|1,95
|1,91
|2,09
|Aksa
|9,28
|9,09
|2,09
|GSD Holding
|0,98
|0,96
|2,08
|Yataş
|5,58
|5,47
|2,01
|Albaraka Türk
|2,06
|2,02
|1,98
|Çelebi
|58,15
|57,25
|1,57
|Şişe Cam
|6,55
|6,45
|1,55
|ASELSAN
|24,92
|24,54
|1,55
|Parsan
|10,65
|10,49
|1,53
|Tat Gıda
|4,03
|3,97
|1,51
|Türk Hava Yolları
|13,63
|13,43
|1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA
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