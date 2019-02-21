Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

7 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,34 0,32 6,25
Vestel 6,81 6,55 3,97
İndeks Bilgisayar 7,58 7,36 2,99
Çemtaş 5,95 5,78 2,94
Gözde Girişim 3,59 3,49 2,87
Netaş Telekom. 7,61 7,43 2,42
Tüpraş 144,10 140,70 2,42
Park Elek.Madencilik 2,69 2,63 2,28
İttifak Holding 3,29 3,22 2,17
Bera Holding 1,95 1,91 2,09
Aksa 9,28 9,09 2,09
GSD Holding 0,98 0,96 2,08
Yataş 5,58 5,47 2,01
Albaraka Türk 2,06 2,02 1,98
Çelebi 58,15 57,25 1,57
Şişe Cam 6,55 6,45 1,55
ASELSAN 24,92 24,54 1,55
Parsan 10,65 10,49 1,53
Tat Gıda 4,03 3,97 1,51
Türk Hava Yolları 13,63 13,43 1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA

Vestel, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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