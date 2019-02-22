Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|8,04
|6,76
|18,93
|Zorlu Enerji
|1,48
|1,41
|4,96
|Şişe Cam
|6,73
|6,52
|3,22
|Netaş Telekom.
|7,84
|7,60
|3,16
|Kardemir (D)
|2,49
|2,42
|2,89
|Net Holding
|1,81
|1,76
|2,84
|Ereğli Demir Çelik
|9,09
|8,84
|2,83
|Koç Holding
|18,11
|17,62
|2,78
|Tekfen Holding
|24,38
|23,74
|2,70
|MLP Sağlık
|12,79
|12,50
|2,32
|İttifak Holding
|3,35
|3,28
|2,13
|TAV Havalimanları
|28,36
|27,78
|2,09
|Tüpraş
|147,40
|144,40
|2,08
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|0,98
|2,04
|Galatasaray Sportif
|1,53
|1,50
|2,00
|Good-Year
|3,59
|3,52
|1,99
|Alarko GMYO
|46,80
|45,94
|1,87
|Koza Madencilik
|5,71
|5,61
|1,78
|Tat Gıda
|4,09
|4,02
|1,74
|Çemtaş
|6,03
|5,93
|1,69
(Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:32 Kaynak: AA
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