Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 8,04 6,76 18,93
Zorlu Enerji 1,48 1,41 4,96
Şişe Cam 6,73 6,52 3,22
Netaş Telekom. 7,84 7,60 3,16
Kardemir (D) 2,49 2,42 2,89
Net Holding 1,81 1,76 2,84
Ereğli Demir Çelik 9,09 8,84 2,83
Koç Holding 18,11 17,62 2,78
Tekfen Holding 24,38 23,74 2,70
MLP Sağlık 12,79 12,50 2,32
İttifak Holding 3,35 3,28 2,13
TAV Havalimanları 28,36 27,78 2,09
Tüpraş 147,40 144,40 2,08
Hürriyet Gzt. 1,00 0,98 2,04
Galatasaray Sportif 1,53 1,50 2,00
Good-Year 3,59 3,52 1,99
Alarko GMYO 46,80 45,94 1,87
Koza Madencilik 5,71 5,61 1,78
Tat Gıda 4,09 4,02 1,74
Çemtaş 6,03 5,93 1,69
(Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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