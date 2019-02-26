Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|9,14
|8,45
|8,17
|İhlas Holding
|0,43
|0,40
|7,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,79
|10,44
|3,35
|Gentaş
|2,03
|1,97
|3,05
|Mavi Giyim
|42,58
|41,42
|2,80
|Galatasaray Sportif
|1,55
|1,51
|2,65
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|7,06
|2,55
|Çelebi
|62,75
|61,20
|2,53
|Tekfen Holding
|25,68
|25,10
|2,31
|Ereğli Demir Çelik
|9,26
|9,09
|1,87
|Anadolu Efes
|21,08
|20,74
|1,64
|Koza Madencilik
|5,77
|5,68
|1,58
|Fenerbahçe Futbol
|7,12
|7,01
|1,57
|Aselsan
|25,46
|25,10
|1,43
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|1,49
|1,34
|Hektaş
|11,42
|11,27
|1,33
|Metro Holding
|0,79
|0,78
|1,28
|Kerevitaş Gıda
|1,76
|1,74
|1,15
|İpek Doğal Enerji
|4,82
|4,77
|1,05
|Anel Elektrik
|1,99
|1,97
|1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:39 Kaynak: AA
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