Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,42
|0,40
|5,00
| Alarko Holding
|2,88
|2,76
|4,35
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|10,90
|2,84
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|1,53
|2,61
| Kerevitaş Gıda
|1,79
|1,75
|2,29
|MLP Sağlık
|12,90
|12,62
|2,22
|İş GMYO
|1,09
|1,07
|1,87
|Çemtaş
|6,26
|6,15
|1,79
|Alarko GMYO
|48,48
|47,80
|1,42
|Vestel
|9,11
|8,99
|1,33
| Ege Endüstri
|447,00
|442,20
|1,09
|Halkbank
|7,57
|7,49
|1,07
|Hektaş
|11,42
|11,30
|1,06
| Migros Ticaret
|16,11
|15,96
|0,94
| İş Bankası (C)
|5,79
|5,74
|0,87
|Gersan Elektrik
|2,50
|2,48
|0,81
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,24
|0,81
| Karsan Otomotiv
|1,57
|1,56
|0,64
|Göltaş Çimento
|12,37
|12,30
|0,57
|Odaş Elektrik
|1,87
|1,86
|0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA
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