Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,42 0,40 5,00
Alarko Holding 2,88 2,76 4,35
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 10,90 2,84
Emlak Konut GMYO 1,57 1,53 2,61
Kerevitaş Gıda 1,79 1,75 2,29
MLP Sağlık 12,90 12,62 2,22
İş GMYO 1,09 1,07 1,87
Çemtaş 6,26 6,15 1,79
Alarko GMYO 48,48 47,80 1,42
Vestel 9,11 8,99 1,33
Ege Endüstri 447,00 442,20 1,09
Halkbank 7,57 7,49 1,07
Hektaş 11,42 11,30 1,06
Migros Ticaret 16,11 15,96 0,94
İş Bankası (C) 5,79 5,74 0,87
Gersan Elektrik 2,50 2,48 0,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,24 0,81
Karsan Otomotiv 1,57 1,56 0,64
Göltaş Çimento 12,37 12,30 0,57
Odaş Elektrik 1,87 1,86 0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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