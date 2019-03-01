Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,11 4,82 6,02 Koza Madencilik 6,12 5,91 3,55 Parsan 10,73 10,37 3,47 Kordsa Teknik Tekstil 11,10 10,76 3,16 Vestel 10,30 10,01 2,90 Anadolu Cam 3,29 3,21 2,49 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Trakya Cam 3,94 3,85 2,34 Koza Altın 50,10 48,98 2,29 Bera Holding 1,92 1,88 2,13 Soda Sanayii 7,76 7,62 1,84 Net Holding 1,87 1,84 1,63 Albaraka Türk 1,92 1,89 1,59 Bim Mağazalar 87,00 85,70 1,52 Karsan Otomotiv 1,60 1,58 1,27 Arçelik 21,08 20,82 1,25 MLP Sağlık 14,07 13,90 1,22 T.S.K.B. 0,85 0,84 1,19 Tat Gıda 4,37 4,32 1,16 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,92 1,09

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)