Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|5,11
|4,82
|6,02
|Koza Madencilik
|6,12
|5,91
|3,55
|Parsan
|10,73
|10,37
|3,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,10
|10,76
|3,16
|Vestel
|10,30
|10,01
|2,90
|Anadolu Cam
|3,29
|3,21
|2,49
|İhlas Holding
|0,43
|0,42
|2,38
|Trakya Cam
|3,94
|3,85
|2,34
|Koza Altın
|50,10
|48,98
|2,29
|Bera Holding
|1,92
|1,88
|2,13
|Soda Sanayii
|7,76
|7,62
|1,84
|Net Holding
|1,87
|1,84
|1,63
|Albaraka Türk
|1,92
|1,89
|1,59
|Bim Mağazalar
|87,00
|85,70
|1,52
|Karsan Otomotiv
|1,60
|1,58
|1,27
|Arçelik
|21,08
|20,82
|1,25
|MLP Sağlık
|14,07
|13,90
|1,22
|T.S.K.B.
|0,85
|0,84
|1,19
|Tat Gıda
|4,37
|4,32
|1,16
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,92
|1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:53 Kaynak: AA
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