Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 5,10 4,73 7,82
Anadolu Efes 21,00 20,06 4,69
İhlas Holding 0,46 0,44 4,55
Şekerbank 1,24 1,19 4,20
Karsan Otomotiv 1,69 1,63 3,68
Göltaş Çimento 12,23 11,84 3,29
Albaraka Türk 1,95 1,89 3,17
Hektaş 11,42 11,13 2,61
Çemaş Döküm 0,80 0,78 2,56
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,08 2,40
Sasa Polyester 8,76 8,57 2,22
İhlas Gayrimenkul 0,95 0,93 2,15
Bera Holding 1,93 1,89 2,12
ASELSAN 24,34 23,84 2,10
Hürriyet Gzt. 1,02 1,00 2,00
Vakıflar Bankası 5,13 5,03 1,99
Emlak Konut GMYO 1,54 1,51 1,99
İttifak Holding 3,78 3,71 1,89
Mavi Giyim 41,76 41,02 1,80
Doğan Holding 1,15 1,13 1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Afyon Çimento, İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

Cono Aşireti'nin Yaşadığı Mahalle Ablukaya Alındı! Kimlik Göstermeyen İçeri Alınmıyor Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:02:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]