Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,52
|0,46
|13,04
|Ege Endüstri
|459,10
|436,30
|5,23
|Doğan Holding
|1,23
|1,17
|5,13
|Aksa Enerji
|3,13
|3,03
|3,30
|MLP Sağlık
|14,34
|13,94
|2,87
|Pegasus
|28,84
|28,04
|2,85
|İş Bankası (C)
|6,08
|5,92
|2,70
|Akbank
|6,98
|6,80
|2,65
|Zorlu Enerji
|1,57
|1,53
|2,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,17
|3,09
|2,59
|T.S.K.B.
|0,88
|0,86
|2,33
|Migros Ticaret
|15,97
|15,63
|2,18
|Türk Hava Yolları
|14,21
|13,91
|2,16
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|0,94
|2,13
|Aksa
|9,50
|9,31
|2,04
|Hürriyet Gzt.
|1,04
|1,02
|1,96
|Mavi Giyim
|42,82
|42,00
|1,95
|Garanti Bankası
|9,19
|9,03
|1,77
|Karsan Otomotiv
|1,77
|1,74
|1,72
|Çelebi
|66,85
|65,75
|1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA
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