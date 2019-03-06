Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
53 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,92
|10,27
|6,33
|Migros Ticaret
|16,57
|15,83
|4,67
|Metro Holding
|0,78
|0,75
|4,00
|Anel Elektrik
|1,92
|1,85
|3,78
|Ereğli Demir Çelik
|9,12
|8,86
|2,93
|İş Bankası (C)
|6,04
|5,89
|2,55
|Gözde Girişim
|3,70
|3,61
|2,49
|İndeks Bilgisayar
|8,25
|8,06
|2,36
|Deva Holding
|3,91
|3,82
|2,36
|Çelebi
|67,10
|65,60
|2,29
|T.S.K.B.
|0,91
|0,89
|2,25
|Anadolu Efes
|20,56
|20,12
|2,19
|Aksa
|9,53
|9,35
|1,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|2,12
|1,89
|Ford Otosan
|54,60
|53,60
|1,87
|Ülker Bisküvi
|19,56
|19,23
|1,72
|Türk Traktör
|34,98
|34,42
|1,63
|Şok Marketler
|10,56
|10,40
|1,54
|Akbank
|6,92
|6,82
|1,47
|Galatasaray Sportif
|1,40
|1,38
|1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA
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