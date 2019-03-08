Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,93
|9,95
|9,85
|Arçelik
|20,74
|20,10
|3,18
|Ege Endüstri
|454,80
|444,40
|2,34
|Karsan Otomotiv
|1,46
|1,43
|2,10
|Enerjisa Enerji
|5,85
|5,76
|1,56
|Galatasaray Sportif
|1,43
|1,41
|1,42
|Metro Holding
|0,85
|0,84
|1,19
|Türk Telekom
|5,08
|5,04
|0,79
|Coca Cola İçecek
|35,78
|35,50
|0,79
|Kartonsan
|366,00
|363,40
|0,72
|Zorlu Enerji
|1,44
|1,43
|0,70
|Afyon Çimento
|4,74
|4,71
|0,64
|Petkim
|4,88
|4,85
|0,62
|Fenerbahçe Futbol
|6,84
|6,80
|0,59
|Anel Elektrik
|1,83
|1,82
|0,55
|Verusa Holding
|19,28
|19,18
|0,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,75
|7,71
|0,52
|Bim Mağazalar
|87,40
|86,95
|0,52
|Koza Altın
|44,82
|44,64
|0,40
|Park Elek.Madencilik
|2,70
|2,69
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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