Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 3,91 3,74 4,55
Doğan Holding 1,22 1,18 3,39
Gersan Elektrik 2,50 2,42 3,31
Odaş Elektrik 1,68 1,63 3,07
Şişe Cam 6,54 6,35 2,99
Emlak Konut GMYO 1,53 1,49 2,68
Eczacıbaşı Yatırım 7,88 7,69 2,47
Metro Holding 0,90 0,88 2,27
TAV Havalimanları 24,96 24,44 2,13
Karsan Otomotiv 1,46 1,43 2,10
Ereğli Demir Çelik 8,95 8,78 1,94
Albaraka Türk 1,61 1,58 1,90
Ege Endüstri 471,00 462,30 1,88
Kordsa Teknik Tekstil 10,85 10,65 1,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,14 1,75
Eczacıbaşı İlaç 2,97 2,92 1,71
Şekerbank 1,20 1,18 1,69
İş Bankası (C) 6,06 5,96 1,68
İttifak Holding 3,68 3,62 1,66
Net Holding 2,03 2,00 1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:02 Kaynak: AA

Doğan Holding, Deva Holding, Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi
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