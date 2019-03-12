Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 10,64 10,30 3,30
ASELSAN 22,94 22,24 3,15
Ford Otosan 52,00 50,55 2,87
Bera Holding 1,91 1,86 2,69
Mavi Giyim 41,00 40,00 2,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 3,01 2,33
Bim Mağazalar 86,20 84,35 2,19
İş GMYO 0,99 0,97 2,06
Şişe Cam 6,69 6,56 1,98
GSD Holding 1,04 1,02 1,96
Tofaş Oto. Fab. 20,32 19,94 1,91
Akbank 6,42 6,30 1,90
Tat Gıda 4,44 4,36 1,83
Deva Holding 3,94 3,87 1,81
Kerevitaş Gıda 1,71 1,68 1,79
Şekerbank 1,20 1,18 1,69
Anadolu Efes 20,66 20,38 1,37
Garanti Bankası 8,74 8,64 1,16
Migros Ticaret 15,42 15,25 1,11
Metro Holding 0,91 0,90 1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Ford Otosan, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Pentagon İçin Kongre'den 750 Milyar Dolar Talep Edecek Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Mersin'de Yakalanan Dev Köpek Balığını Görenler Telefona Sarıldı Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:41:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]