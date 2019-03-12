Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|10,64
|10,30
|3,30
|ASELSAN
|22,94
|22,24
|3,15
|Ford Otosan
|52,00
|50,55
|2,87
|Bera Holding
|1,91
|1,86
|2,69
|Mavi Giyim
|41,00
|40,00
|2,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|3,01
|2,33
|Bim Mağazalar
|86,20
|84,35
|2,19
|İş GMYO
|0,99
|0,97
|2,06
|Şişe Cam
|6,69
|6,56
|1,98
|GSD Holding
|1,04
|1,02
|1,96
|Tofaş Oto. Fab.
|20,32
|19,94
|1,91
|Akbank
|6,42
|6,30
|1,90
|Tat Gıda
|4,44
|4,36
|1,83
|Deva Holding
|3,94
|3,87
|1,81
|Kerevitaş Gıda
|1,71
|1,68
|1,79
|Şekerbank
|1,20
|1,18
|1,69
|Anadolu Efes
|20,66
|20,38
|1,37
|Garanti Bankası
|8,74
|8,64
|1,16
|Migros Ticaret
|15,42
|15,25
|1,11
|Metro Holding
|0,91
|0,90
|1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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