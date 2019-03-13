Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 8,04 7,22 11,36
Eczacıbaşı Yatırım 8,37 7,81 7,17
İhlas Holding 0,39 0,37 5,41
Eczacıbaşı İlaç 3,10 2,98 4,03
Kerevitaş Gıda 1,74 1,69 2,96
Garanti Bankası 9,04 8,82 2,49
Vestel 11,56 11,31 2,21
Gentaş 2,00 1,96 2,04
Anadolu Cam 3,12 3,06 1,96
Bera Holding 1,92 1,89 1,59
İndeks Bilgisayar 7,92 7,80 1,54
Anadolu Efes 20,08 19,80 1,41
Tat Gıda 4,44 4,38 1,37
Karsan Otomotiv 1,48 1,46 1,37
Aksa 9,01 8,89 1,35
Çelebi 64,35 63,50 1,34
Beşiktaş Futbol Yat. 1,59 1,57 1,27
Akbank 6,54 6,46 1,24
Deva Holding 4,10 4,05 1,23
Odaş Elektrik 1,68 1,66 1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Netaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
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