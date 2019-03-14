Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
32 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,42
|0,40
|5,00
|Kardemir (D)
|2,40
|2,31
|3,90
|GSD Holding
|1,09
|1,05
|3,81
|Çelebi
|68,20
|65,80
|3,65
|Park Elek.Madencilik
|2,64
|2,55
|3,53
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|1,57
|3,18
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,48
|2,70
|Ereğli Demir Çelik
|9,14
|8,94
|2,24
|Albaraka Türk
|1,47
|1,44
|2,08
|İş GMYO
|0,99
|0,97
|2,06
|Anadolu Cam
|3,21
|3,15
|1,90
|Arçelik
|19,47
|19,13
|1,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,14
|1,75
|Halkbank
|7,24
|7,12
|1,69
|İş Bankası (C)
|6,16
|6,06
|1,65
|Net Holding
|1,95
|1,92
|1,56
|Otokar
|118,80
|117,00
|1,54
|Aksa Enerji
|2,84
|2,80
|1,43
|Koza Madencilik
|5,62
|5,55
|1,26
|Migros Ticaret
|15,33
|15,14
|1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:25 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım
Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi
EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı
Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı