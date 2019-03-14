Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,42 0,40 5,00 Kardemir (D) 2,40 2,31 3,90 GSD Holding 1,09 1,05 3,81 Çelebi 68,20 65,80 3,65 Park Elek.Madencilik 2,64 2,55 3,53 Emlak Konut GMYO 1,62 1,57 3,18 Karsan Otomotiv 1,52 1,48 2,70 Ereğli Demir Çelik 9,14 8,94 2,24 Albaraka Türk 1,47 1,44 2,08 İş GMYO 0,99 0,97 2,06 Anadolu Cam 3,21 3,15 1,90 Arçelik 19,47 19,13 1,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,14 1,75 Halkbank 7,24 7,12 1,69 İş Bankası (C) 6,16 6,06 1,65 Net Holding 1,95 1,92 1,56 Otokar 118,80 117,00 1,54 Aksa Enerji 2,84 2,80 1,43 Koza Madencilik 5,62 5,55 1,26 Migros Ticaret 15,33 15,14 1,25

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)