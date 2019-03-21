Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,42 0,40 5,00
Vestel 13,79 13,15 4,87
İhlas Gayrimenkul 0,90 0,86 4,65
Kardemir (D) 2,75 2,65 3,77
Koza Madencilik 5,96 5,75 3,65
Gentaş 2,05 1,98 3,54
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,15 3,48
Turkcell 13,38 12,97 3,16
Garanti Bankası 9,70 9,41 3,08
Akbank 6,88 6,71 2,53
Kartonsan 374,00 364,80 2,52
Karsan Otomotiv 1,64 1,60 2,50
Şekerbank 1,25 1,22 2,46
Koza Altın 44,44 43,42 2,35
Türk Hava Yolları 14,55 14,22 2,32
Net Holding 1,90 1,86 2,15
T. Halk Bankası 7,53 7,38 2,03
İpek Doğal Enerji 4,86 4,77 1,89
Kordsa Teknik Tekstil 11,28 11,08 1,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 2,32 1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Vestel, İhlas, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:29:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]