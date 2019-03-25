Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 14,50 13,69 5,92
Odaş Elektrik 1,59 1,52 4,61
TAV Havalimanları 24,68 23,74 3,96
Ereğli Demir Çelik 9,12 8,80 3,64
Tofaş Oto. Fab. 18,62 17,98 3,56
Çemaş Döküm 0,77 0,75 2,67
Koza Altın 43,84 42,90 2,19
Tüpraş 151,40 148,20 2,16
Şok Marketler 9,07 8,89 2,02
Ford Otosan 50,55 49,56 2,00
Petkim 4,68 4,62 1,30
İskenderun Demir Çelik 7,25 7,16 1,26
Arçelik 18,81 18,58 1,24
Bim Mağazalar 81,80 80,80 1,24
Türk Hava Yolları 13,65 13,49 1,19
Pegasus 28,00 27,70 1,08
Albaraka Türk 1,87 1,85 1,08
İttifak Holding 3,89 3,85 1,04
Doğan Holding 1,19 1,18 0,85
Soda Sanayii 7,86 7,80 0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:28 Kaynak: AA

Demir Çelik, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
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