Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|18,52
|17,88
|3,58
|Alarko GMYO
|46,50
|45,18
|2,92
|Gözde Girişim
|3,54
|3,46
|2,31
|Netaş Telekom.
|8,32
|8,22
|1,22
|Migros Ticaret
|14,37
|14,20
|1,20
|Coca Cola İçecek
|32,20
|31,82
|1,19
|Koza Madencilik
|5,67
|5,61
|1,07
|Çelebi
|73,00
|72,25
|1,04
|Türk Traktör
|31,78
|31,50
|0,89
|Trakya Cam
|3,50
|3,47
|0,86
|Enka İnşaat
|4,93
|4,89
|0,82
|Verusa Holding
|21,34
|21,20
|0,66
|İpek Doğal Enerji
|4,64
|4,61
|0,65
|Anadolu Cam
|3,14
|3,12
|0,64
|Anel Elektrik
|1,63
|1,62
|0,62
|Mavi Giyim
|39,24
|39,00
|0,62
|Net Holding
|1,80
|1,79
|0,56
|Tat Gıda
|4,42
|4,40
|0,45
|Turkcell
|12,95
|12,90
|0,39
|ICBC Turkey Bank
|3,88
|3,87
|0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:33 Kaynak: AA
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