Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,38
|0,35
|8,57
|Vestel
|12,74
|11,78
|8,15
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,80
|6,25
|Akbank
|6,18
|5,94
|4,04
|Park Elek.Madencilik
|2,31
|2,24
|3,12
|Ford Otosan
|47,58
|46,14
|3,12
|Ege Endüstri
|455,00
|442,40
|2,85
|Deva Holding
|4,32
|4,21
|2,61
|Galatasaray Sportif
|1,18
|1,15
|2,61
|Kardemir (D)
|2,36
|2,30
|2,61
|Anadolu Efes
|17,97
|17,53
|2,51
|İş GMYO
|0,93
|0,91
|2,20
|Fenerbahçe Futbol
|6,20
|6,08
|1,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|2,04
|1,96
|ICBC Turkey Bank
|3,67
|3,60
|1,94
|Garanti Bankası
|8,10
|7,95
|1,89
|Coca Cola İçecek
|30,54
|29,98
|1,87
|Aksa
|8,96
|8,80
|1,82
|Doğan Holding
|1,16
|1,14
|1,75
|Netaş Telekom.
|8,24
|8,12
|1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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