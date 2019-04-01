Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 6,82 6,25 9,12
Arçelik 17,96 16,90 6,27
Vestel 13,50 12,89 4,73
İndeks Bilgisayar 7,33 7,04 4,12
TAV Havalimanları 24,30 23,34 4,11
Anadolu Efes 18,17 17,51 3,77
Koç Holding 16,23 15,69 3,43
Galatasaray Sportif 1,25 1,21 3,31
Aksa 9,47 9,18 3,16
Şok Marketler 9,31 9,04 2,99
Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 1,40 2,86
Odaş Elektrik 1,53 1,49 2,68
Doğan Holding 1,17 1,14 2,63
Kordsa Teknik Tekstil 10,68 10,41 2,59
Coca Cola İçecek 31,04 30,34 2,31
Ülker Bisküvi 17,40 17,04 2,11
İttifak Holding 3,91 3,83 2,09
Kardemir (D) 2,45 2,40 2,08
Enka İnşaat 4,68 4,59 1,96
Pegasus 27,72 27,20 1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:23 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Borsa İstanbul, Ekonomi
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