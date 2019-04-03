Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 70,00 67,00 4,48
Tekfen Holding 22,08 21,14 4,45
Şok Marketler 9,87 9,45 4,44
Pegasus 29,74 28,50 4,35
Karsan Otomotiv 1,60 1,56 2,56
Ereğli Demir Çelik 9,08 8,86 2,48
Vestel 13,96 13,69 1,97
Gersan Elektrik 2,08 2,04 1,96
Garanti Bankası 8,13 7,98 1,88
Türk Hava Yolları 13,20 12,97 1,77
İndeks Bilgisayar 7,69 7,56 1,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,22 1,64
Aksa 9,56 9,41 1,59
Turkcell 12,18 11,99 1,58
Ülker Bisküvi 18,18 17,90 1,56
Koç Holding 16,60 16,36 1,47
Enerjisa Enerji 4,93 4,86 1,44
Yataş 5,07 5,00 1,40
Çemaş Döküm 0,74 0,73 1,37
Emlak Konut GMYO 1,50 1,48 1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:28 Kaynak: AA

Kelebek Mobilya, Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi
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