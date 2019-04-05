Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|26,10
|25,42
|2,68
| Fenerbahçe Futbol
|7,78
|7,62
|2,10
|Türk Traktör
|32,04
|31,48
|1,78
|Tüpraş
|135,90
|133,90
|1,49
|Anadolu Efes
|19,70
|19,47
|1,18
| Trabzonspor Sportif
|0,92
|0,91
|1,10
|İş Fin.Kir.
|7,46
|7,38
|1,08
| Koza Altın
|43,38
|43,00
|0,88
| Tekfen Holding
|23,32
|23,12
|0,87
| Galatasaray Sportif
|1,28
|1,27
|0,79
|Şişe Cam
|5,84
|5,80
|0,69
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|1,46
|0,68
|Göltaş Çimento
|10,30
|10,24
|0,59
|Bera Holding
|1,78
|1,77
|0,56
|Verusa Holding
|20,58
|20,50
|0,39
|Koç Holding
|17,33
|17,27
|0,35
|Garanti Bankası
|8,81
|8,78
|0,34
|Anadolu Cam
|3,00
|2,99
|0,33
|Şok Marketler
|9,36
|9,33
|0,32
| Polisan Holding
|3,37
|3,36
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA
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