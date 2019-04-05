Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 26,10 25,42 2,68
Fenerbahçe Futbol 7,78 7,62 2,10
Türk Traktör 32,04 31,48 1,78
Tüpraş 135,90 133,90 1,49
Anadolu Efes 19,70 19,47 1,18
Trabzonspor Sportif 0,92 0,91 1,10
İş Fin.Kir. 7,46 7,38 1,08
Koza Altın 43,38 43,00 0,88
Tekfen Holding 23,32 23,12 0,87
Galatasaray Sportif 1,28 1,27 0,79
Şişe Cam 5,84 5,80 0,69
Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 1,46 0,68
Göltaş Çimento 10,30 10,24 0,59
Bera Holding 1,78 1,77 0,56
Verusa Holding 20,58 20,50 0,39
Koç Holding 17,33 17,27 0,35
Garanti Bankası 8,81 8,78 0,34
Anadolu Cam 3,00 2,99 0,33
Şok Marketler 9,36 9,33 0,32
Polisan Holding 3,37 3,36 0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Futbol, Borsa İstanbul, Ekonomi
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