Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,61 2,46 6,10
Vestel 13,31 12,72 4,64
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,29 3,45
Çemtaş 5,76 5,58 3,23
Odaş Elektrik 1,62 1,57 3,18
İş Bankası (C) 5,91 5,74 2,96
Ereğli Demir Çelik 9,66 9,39 2,88
Şekerbank 1,09 1,06 2,83
Emlak Konut GMYO 1,52 1,48 2,70
İhlas Holding 0,38 0,37 2,70
Verusa Holding 21,72 21,16 2,65
Türk Hava Yolları 14,53 14,16 2,61
Metro Holding 0,80 0,78 2,56
İhlas Gayrimenkul 0,82 0,80 2,50
Kordsa Teknik Tekstil 11,42 11,15 2,42
Alarko Holding 2,56 2,50 2,40
Zorlu Enerji 1,32 1,29 2,33
Garanti Bankası 9,01 8,81 2,27
Park Elek.Madencilik 2,32 2,27 2,20
TAV Havalimanları 25,72 25,18 2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:55 Kaynak: AA

İhlas, Demir Çelik, Borsa İstanbul, Ekonomi
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