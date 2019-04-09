Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,61
|2,46
|6,10
|Vestel
|13,31
|12,72
|4,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,29
|3,45
|Çemtaş
|5,76
|5,58
|3,23
|Odaş Elektrik
|1,62
|1,57
|3,18
|İş Bankası (C)
|5,91
|5,74
|2,96
|Ereğli Demir Çelik
|9,66
|9,39
|2,88
|Şekerbank
|1,09
|1,06
|2,83
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|1,48
|2,70
|İhlas Holding
|0,38
|0,37
|2,70
|Verusa Holding
|21,72
|21,16
|2,65
|Türk Hava Yolları
|14,53
|14,16
|2,61
|Metro Holding
|0,80
|0,78
|2,56
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,80
|2,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,42
|11,15
|2,42
|Alarko Holding
|2,56
|2,50
|2,40
|Zorlu Enerji
|1,32
|1,29
|2,33
|Garanti Bankası
|9,01
|8,81
|2,27
|Park Elek.Madencilik
|2,32
|2,27
|2,20
|TAV Havalimanları
|25,72
|25,18
|2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:55 Kaynak: AA
Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi
Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira
Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum
Son Dakika! Bahçeli'nin Seçim Çıkışına İmamoğlu'ndan Jet Yanıt: O Zaman İki Ayda Bir Seçim Yapalım