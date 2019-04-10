Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:14 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halkbank
|6,58
|6,36
|3,46
|Galatasaray Sportif
|1,30
|1,26
|3,17
|İhlas Holding
|0,39
|0,38
|2,63
|Hektaş
|10,84
|10,62
|2,07
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,60
|1,87
|Anadolu Cam
|3,07
|3,02
|1,66
|Tekfen Holding
|24,22
|23,86
|1,51
|Çemaş Döküm
|0,74
|0,73
|1,37
|Türk Traktör
|32,64
|32,20
|1,37
|MLP Sağlık
|12,69
|12,55
|1,12
|GSD Holding
|0,93
|0,92
|1,09
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|0,92
|1,09
|ICBC Turkey Bank
|3,72
|3,68
|1,09
|Verusa Holding
|22,02
|21,80
|1,01
|İş Fin.Kir.
|7,71
|7,64
|0,92
|Tüpraş
|133,40
|132,50
|0,68
|Türk Telekom
|4,46
|4,43
|0,68
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|1,50
|0,67
|İttifak Holding
|4,30
|4,28
|0,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|2,15
|0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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