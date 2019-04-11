Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,44
|0,41
|7,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,14
|3,51
|İttifak Holding
|4,49
|4,37
|2,75
|Hektaş
|11,11
|10,85
|2,40
|MLP Sağlık
|12,94
|12,66
|2,21
|Mavi Giyim
|37,18
|36,44
|2,03
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,49
|2,01
|Net Holding
|1,72
|1,69
|1,78
|Akbank
|6,38
|6,27
|1,75
|Doğan Holding
|1,16
|1,14
|1,75
|TAV Havalimanları
|24,74
|24,38
|1,48
|Ford Otosan
|51,00
|50,30
|1,39
|Metro Holding
|0,80
|0,79
|1,27
|Garanti Bankası
|8,91
|8,80
|1,25
|Good-Year
|3,26
|3,22
|1,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,24
|11,11
|1,17
|Türk Telekom
|4,46
|4,41
|1,13
|ICBC Turkey Bank
|3,67
|3,63
|1,10
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|0,92
|1,09
|Türk Hava Yolları
|14,11
|13,97
|1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Rabia Naz'ın Babasının Akıl Hastanesine Yatırılmasına Karar Verildi
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesi 5 Liradan Kapış Kapış Satılıyor
Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi