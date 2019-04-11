Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

59 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,44 0,41 7,32
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 1,14 3,51
İttifak Holding 4,49 4,37 2,75
Hektaş 11,11 10,85 2,40
MLP Sağlık 12,94 12,66 2,21
Mavi Giyim 37,18 36,44 2,03
Karsan Otomotiv 1,52 1,49 2,01
Net Holding 1,72 1,69 1,78
Akbank 6,38 6,27 1,75
Doğan Holding 1,16 1,14 1,75
TAV Havalimanları 24,74 24,38 1,48
Ford Otosan 51,00 50,30 1,39
Metro Holding 0,80 0,79 1,27
Garanti Bankası 8,91 8,80 1,25
Good-Year 3,26 3,22 1,24
Kordsa Teknik Tekstil 11,24 11,11 1,17
Türk Telekom 4,46 4,41 1,13
ICBC Turkey Bank 3,67 3,63 1,10
Trabzonspor Sportif 0,93 0,92 1,09
Türk Hava Yolları 14,11 13,97 1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
İhlas Holding, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi
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