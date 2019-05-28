Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

52 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,43 0,41 4,88
Tekfen Holding 24,72 23,60 4,75
Koç Holding 15,66 15,06 3,98
Zorlu Enerji 1,11 1,07 3,74
Karsan Otomotiv 1,11 1,07 3,74
Sabancı Holding 7,31 7,06 3,54
Türk Traktör 26,62 25,74 3,42
İpek Doğal Enerji 4,62 4,47 3,36
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 0,94 3,19
Akbank 5,83 5,65 3,19
Türk Telekom 4,28 4,15 3,13
Tofaş Oto. Fab. 16,23 15,74 3,11
Hürriyet Gzt. 0,67 0,65 3,08
Tüpraş 120,20 117,10 2,65
Pegasus 31,10 30,30 2,64
Koza Altın 46,38 45,20 2,61
Arçelik 16,54 16,13 2,54
Ford Otosan 53,10 51,80 2,51
İskenderun Demir Çelik 6,14 5,99 2,50
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,83 2,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:28 Kaynak: AA
İhlas Holding, İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
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