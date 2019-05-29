Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
17 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:23 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|9,91
|9,52
|4,10
|TAV Havalimanları
|24,44
|23,62
|3,47
|Arçelik
|16,78
|16,28
|3,07
| Sasa Polyester
|6,17
|5,99
|3,01
| Hürriyet Gzt.
|0,70
|0,68
|2,94
| Bim Mağazalar
|77,00
|75,00
|2,67
| İndeks Bilgisayar
|6,30
|6,14
|2,61
| İhlas Holding
|0,42
|0,41
|2,44
| Galatasaray Sportif
|1,36
|1,33
|2,26
|Anadolu Efes
|18,87
|18,47
|2,17
| Tat Gıda
|4,28
|4,19
|2,15
|Turkcell
|11,50
|11,27
|2,04
|Sabancı Holding
|7,28
|7,14
|1,96
|Ereğli Demir Çelik
|7,31
|7,17
|1,95
|Ülker Bisküvi
|18,57
|18,24
|1,81
|Petkim
|4,65
|4,58
|1,53
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,69
|1,45
|Koç Holding
|15,48
|15,26
|1,44
|Çelebi
|80,20
|79,10
|1,39
|Şok Marketler
|8,60
|8,49
|1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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