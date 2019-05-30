Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

53 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,14 2,78 12,95
İş Fin.Kir. 5,09 4,80 6,04
Odaş Elektrik 1,24 1,17 5,98
Polisan Holding 2,22 2,11 5,21
Türk Telekom 4,46 4,26 4,69
Pegasus 32,88 31,56 4,18
Gersan Elektrik 1,83 1,76 3,98
Garanti Bankası 7,73 7,47 3,48
İş Bankası (C) 5,08 4,91 3,46
Vakıflar Bankası 3,63 3,51 3,42
Gübre Fabrik. 2,44 2,36 3,39
Şekerbank 0,92 0,89 3,37
Koç Holding 15,96 15,44 3,37
Koza Madencilik 6,96 6,74 3,26
T.S.K.B. 0,69 0,67 2,99
Anadolu Cam 2,78 2,70 2,96
Global Yat. Holding 2,79 2,71 2,95
Yataş 3,93 3,82 2,88
Akbank 5,89 5,73 2,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,36 2,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:24 Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi
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