Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
53 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,14
|2,78
|12,95
|İş Fin.Kir.
|5,09
|4,80
|6,04
|Odaş Elektrik
|1,24
|1,17
|5,98
|Polisan Holding
|2,22
|2,11
|5,21
|Türk Telekom
|4,46
|4,26
|4,69
|Pegasus
|32,88
|31,56
|4,18
|Gersan Elektrik
|1,83
|1,76
|3,98
|Garanti Bankası
|7,73
|7,47
|3,48
|İş Bankası (C)
|5,08
|4,91
|3,46
|Vakıflar Bankası
|3,63
|3,51
|3,42
|Gübre Fabrik.
|2,44
|2,36
|3,39
|Şekerbank
|0,92
|0,89
|3,37
|Koç Holding
|15,96
|15,44
|3,37
|Koza Madencilik
|6,96
|6,74
|3,26
|T.S.K.B.
|0,69
|0,67
|2,99
|Anadolu Cam
|2,78
|2,70
|2,96
|Global Yat. Holding
|2,79
|2,71
|2,95
|Yataş
|3,93
|3,82
|2,88
|Akbank
|5,89
|5,73
|2,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,36
|2,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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