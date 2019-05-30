Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,14 2,78 12,95 İş Fin.Kir. 5,09 4,80 6,04 Odaş Elektrik 1,24 1,17 5,98 Polisan Holding 2,22 2,11 5,21 Türk Telekom 4,46 4,26 4,69 Pegasus 32,88 31,56 4,18 Gersan Elektrik 1,83 1,76 3,98 Garanti Bankası 7,73 7,47 3,48 İş Bankası (C) 5,08 4,91 3,46 Vakıflar Bankası 3,63 3,51 3,42 Gübre Fabrik. 2,44 2,36 3,39 Şekerbank 0,92 0,89 3,37 Koç Holding 15,96 15,44 3,37 Koza Madencilik 6,96 6,74 3,26 T.S.K.B. 0,69 0,67 2,99 Anadolu Cam 2,78 2,70 2,96 Global Yat. Holding 2,79 2,71 2,95 Yataş 3,93 3,82 2,88 Akbank 5,89 5,73 2,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,36 2,78

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)