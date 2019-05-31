Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,45 3,21 7,48
Tüpraş 127,30 123,80 2,83
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70
Alarko Holding 2,80 2,73 2,56
Odaş Elektrik 1,28 1,25 2,40
İhlas Holding 0,43 0,42 2,38
Çelebi 81,90 80,05 2,31
Polisan Holding 2,25 2,20 2,27
Gentaş 1,49 1,46 2,22
Afyon Çimento 3,64 3,57 1,96
Yataş 3,99 3,92 1,79
Özderici GMYO 0,68 0,67 1,49
Sabancı Holding 7,65 7,56 1,19
Enerjisa Enerji 5,33 5,27 1,14
Emlak Konut GMYO 1,10 1,09 1,14
Bera Holding 1,79 1,77 1,13
Anadolu Cam 2,70 2,67 1,12
İş GMYO 0,95 0,94 1,06
Netaş Telekom. 5,93 5,87 1,02
Metro Holding 1,01 1,00 1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:25 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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