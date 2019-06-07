Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: Hisse Son Fiyat Günlük Değişim (%) IPEKE 5,12 5,79 VESTL 9,69 4,87 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:08 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|Hisse
|Son Fiyat
|Günlük Değişim (%)
|IPEKE
|5,12
|5,79
|VESTL
|9,69
|4,87
|THYAO
|12,96
|4,18
|TOASO
|17,22
|3,61
|AKBNK
|6,15
|3,54
|KOZAA
|7,38
|3,36
|KRDMD
|2,24
|3,23
|SODA
|7,1
|3,2
|DGKLB
|0,98
|3,16
|NETAS
|6,38
|2,9
|HURGZ
|0,72
|2,86
|SAHOL
|7,94
|2,85
|TCELL
|12,38
|2,74
|GARAN
|8,12
|2,65
|TATGD
|4,42
|2,55
|GSDHO
|0,82
|2,5
|ISCTR
|5,05
|2,43
|IHLAS
|0,43
|2,38
|VAKBN
|3,71
|2,2
|EGEEN
|457,8
|2,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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