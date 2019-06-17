Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

24 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 17.06.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 17.06.2019 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,92 10,16 7,48
Park Elek.Madencilik 2,31 2,18 5,96
Çemtaş 5,37 5,15 4,27
MLP Sağlık 12,20 11,82 3,21
Garanti Bankası 8,10 7,86 3,05
Petkim 5,12 4,97 3,02
Polisan Holding 2,85 2,77 2,89
Verusa Holding 19,09 18,56 2,86
Parsan 14,05 13,70 2,55
Vakıflar Bankası 3,67 3,58 2,51
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,82 2,44
Türk Telekom 4,71 4,60 2,39
Türk Hava Yolları 12,97 12,68 2,29
Şok Marketler 9,03 8,83 2,27
Galatasaray Sportif 1,37 1,34 2,24
Metro Holding 0,99 0,97 2,06
Net Holding 1,63 1,60 1,87
Akbank 6,17 6,06 1,82
Zorlu Enerji 1,16 1,14 1,75
Pegasus 38,68 38,02 1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:29 Kaynak: AA
Borsa İstanbul
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