Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 12,31 11,08 11,10
Parsan 15,77 14,28 10,43
Yataş 4,49 4,32 3,94
Şok Marketler 9,40 9,05 3,87
Pegasus 40,98 39,54 3,64
İpek Doğal Enerji 5,43 5,24 3,63
İş Bankası (C) 5,44 5,25 3,62
ICBC Turkey Bank 3,24 3,14 3,18
Arçelik 18,22 17,71 2,88
Koç Holding 17,13 16,66 2,82
Polisan Holding 2,95 2,87 2,79
Albaraka Türk 1,15 1,12 2,68
Zorlu Enerji 1,19 1,16 2,59
Sabancı Holding 8,19 7,99 2,50
GSD Holding 0,82 0,80 2,50
Kardemir (D) 2,29 2,24 2,23
Trabzonspor Sportif 0,92 0,90 2,22
MLP Sağlık 12,20 11,94 2,18
Odaş Elektrik 1,41 1,38 2,17
Ford Otosan 59,05 57,80 2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:30 Kaynak: AA
Yataş, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
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