Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

3 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vakıflar Bankası 4,01 3,82 4,97
Tümosan Motor ve Traktör 3,92 3,77 3,98
Akbank 6,84 6,58 3,95
Gersan Elektrik 1,88 1,81 3,87
Koza Altın 51,15 49,34 3,67
Türk Traktör 30,60 29,52 3,66
Garanti Bankası 8,83 8,53 3,52
Kardemir (D) 2,39 2,31 3,46
Koza Madencilik 7,60 7,37 3,12
Arçelik 19,31 18,73 3,10
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 2,28 3,07
Halkbank 5,45 5,29 3,02
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,00 3,00
İş Bankası (C) 5,68 5,52 2,90
Gübre Fabrik. 2,57 2,50 2,80
Tofaş Oto. Fab. 19,15 18,65 2,68
Netaş Telekom. 6,90 6,73 2,53
Göltaş Çimento 10,60 10,34 2,51
GSD Holding 0,84 0,82 2,44
Afyon Çimento 3,86 3,77 2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: AA
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