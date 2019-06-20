Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
3 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vakıflar Bankası
|4,01
|3,82
|4,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,92
|3,77
|3,98
|Akbank
|6,84
|6,58
|3,95
|Gersan Elektrik
|1,88
|1,81
|3,87
|Koza Altın
|51,15
|49,34
|3,67
|Türk Traktör
|30,60
|29,52
|3,66
|Garanti Bankası
|8,83
|8,53
|3,52
|Kardemir (D)
|2,39
|2,31
|3,46
|Koza Madencilik
|7,60
|7,37
|3,12
|Arçelik
|19,31
|18,73
|3,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|2,28
|3,07
|Halkbank
|5,45
|5,29
|3,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|1,00
|3,00
|İş Bankası (C)
|5,68
|5,52
|2,90
|Gübre Fabrik.
|2,57
|2,50
|2,80
|Tofaş Oto. Fab.
|19,15
|18,65
|2,68
|Netaş Telekom.
|6,90
|6,73
|2,53
|Göltaş Çimento
|10,60
|10,34
|2,51
|GSD Holding
|0,84
|0,82
|2,44
|Afyon Çimento
|3,86
|3,77
|2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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