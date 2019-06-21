Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
52 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:25 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|6,56
|6,20
|5,81
|İttifak Holding
|7,17
|6,87
|4,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
|İpek Doğal Enerji
|5,63
|5,51
|2,18
|Trabzonspor Sportif
|0,98
|0,96
|2,08
|Çelebi
|104,60
|102,60
|1,95
|Tekfen Holding
|26,42
|25,96
|1,77
|Trakya Cam
|2,90
|2,85
|1,75
|Ford Otosan
|60,05
|59,05
|1,69
|Koza Altın
|51,00
|50,20
|1,59
|Soda Sanayii
|6,83
|6,73
|1,49
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,69
|1,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,43
|1,41
|1,42
|İndeks Bilgisayar
|6,92
|6,83
|1,32
|Alarko Holding
|3,25
|3,21
|1,25
|İş GMYO
|1,00
|0,99
|1,01
|Aselsan
|18,14
|17,96
|1,00
|Doğan Holding
|1,12
|1,11
|0,90
|Aksa Enerji
|2,36
|2,34
|0,85
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,18
|0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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