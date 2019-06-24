Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:29 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İş Bankası (C)
|5,85
|5,62
|4,09
|Garanti Bankası
|8,89
|8,55
|3,98
|Vakıflar Bankası
|4,02
|3,87
|3,88
| Koza Altın
|52,45
|50,65
|3,55
|Anadolu Efes
|19,44
|18,78
|3,51
|Mavi Giyim
|38,02
|36,76
|3,43
|Göltaş Çimento
|10,62
|10,33
|2,81
|T.S.K.B.
|0,74
|0,72
|2,78
|Gübre Fabrik.
|2,62
|2,55
|2,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|2,33
|2,58
| Kerevitaş Gıda
|1,62
|1,58
|2,53
|Yataş
|4,49
|4,38
|2,51
|Koza Madencilik
|7,45
|7,27
|2,48
|GSD Holding
|0,83
|0,81
|2,47
|Halkbank
|5,43
|5,30
|2,45
| İhlas Holding
|0,43
|0,42
|2,38
|Parsan
|14,82
|14,49
|2,28
| Coca Cola İçecek
|28,42
|27,82
|2,16
|Çemtaş
|5,24
|5,13
|2,14
|Trakya Cam
|2,95
|2,89
|2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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