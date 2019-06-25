Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:29 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|9,49
|9,05
|4,86
| Ford Otosan
|62,20
|60,15
|3,41
|Park Elek.Madencilik
|2,42
|2,36
|2,54
| Kerevitaş Gıda
|1,65
|1,61
|2,48
| İhlas Holding
|0,42
|0,41
|2,44
| Tofaş Oto. Fab.
|19,23
|18,80
|2,29
| İndeks Bilgisayar
|7,00
|6,85
|2,19
| Coca Cola İçecek
|29,56
|28,94
|2,14
|Halkbank
|5,51
|5,40
|2,04
|İttifak Holding
|7,55
|7,40
|2,03
|Gentaş
|1,52
|1,49
|2,01
|İş GMYO
|1,02
|1,00
|2,00
|TAV Havalimanları
|25,78
|25,30
|1,90
|Parsan
|14,60
|14,36
|1,67
|Trakya Cam
|3,05
|3,00
|1,67
| İş Bankası (C)
|5,92
|5,83
|1,54
|Göltaş Çimento
|10,69
|10,55
|1,33
| Alarko Holding
|3,23
|3,19
|1,25
|Pegasus
|38,84
|38,36
|1,25
| Fenerbahçe Futbol
|7,32
|7,23
|1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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