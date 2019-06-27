Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:22 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|12,73
|11,70
|8,80
|ICBC Turkey Bank
|3,56
|3,28
|8,54
|Pegasus
|41,46
|39,96
|3,75
|Şekerbank
|0,98
|0,95
|3,16
| Trabzonspor Sportif
|1,04
|1,01
|2,97
|Hektaş
|12,81
|12,46
|2,81
|TAV Havalimanları
|26,68
|26,00
|2,62
| İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,82
|2,44
|Şişe Cam
|5,22
|5,10
|2,35
| Coca Cola İçecek
|30,76
|30,10
|2,19
|Anadolu Efes
|20,12
|19,69
|2,18
| Fenerbahçe Futbol
|7,46
|7,32
|1,91
|Türk Traktör
|31,02
|30,50
|1,70
|Mavi Giyim
|39,20
|38,56
|1,66
|Şok Marketler
|9,48
|9,33
|1,61
|Ereğli Demir Çelik
|7,80
|7,68
|1,56
|Petkim
|4,04
|3,98
|1,51
|ASELSAN
|18,00
|17,74
|1,47
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,38
|1,45
|Otokar
|113,70
|112,10
|1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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