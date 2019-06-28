Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 43,78 42,42 3,21
İş Fin.Kir. 3,09 3,00 3,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86
Enerjisa Enerji 5,45 5,34 2,06
Gentaş 1,59 1,56 1,92
Sasa Polyester 6,67 6,55 1,83
Zorlu Enerji 1,18 1,16 1,72
Türk Hava Yolları 12,86 12,66 1,58
Bim Mağazalar 77,95 76,80 1,50
Özderici GMYO 0,70 0,69 1,45
Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45
Akbank 6,77 6,68 1,35
T.S.K.B. 0,76 0,75 1,33
Eczacıbaşı İlaç 2,34 2,31 1,30
Halkbank 5,72 5,65 1,24
Netaş Telekom. 6,93 6,85 1,17
ICBC Turkey Bank 3,78 3,74 1,07
Mavi Giyim 39,86 39,44 1,06
İş GMYO 1,02 1,01 0,99
Albaraka Türk 1,16 1,15 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Pegasus, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yapmak için buluştuğu Mısırlı genç, 20 bin dolarını böyle çaldı Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive ayrılacağını açıkladı, şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:56:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]