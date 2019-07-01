Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
31 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:27 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|3,92
|10,71
|Garanti Bankası
|9,76
|9,10
|7,25
|Vakıflar Bankası
|4,49
|4,19
|7,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|2,41
|6,22
|Akbank
|7,22
|6,80
|6,18
|Emlak Konut GMYO
|1,19
|1,13
|5,31
|ASELSAN
|18,91
|18,00
|5,06
|İş Bankası (C)
|6,35
|6,05
|4,96
|Halkbank
|5,99
|5,74
|4,36
|Migros Ticaret
|14,09
|13,53
|4,14
|Kerevitaş Gıda
|1,78
|1,71
|4,09
|T.S.K.B.
|0,77
|0,74
|4,05
|Sabancı Holding
|8,92
|8,59
|3,84
|Türk Telekom
|5,17
|4,98
|3,82
|Anadolu Grubu Holding
|10,93
|10,53
|3,80
|Trakya Cam
|3,03
|2,93
|3,41
|Enerjisa Enerji
|5,69
|5,51
|3,27
|Yataş
|4,77
|4,62
|3,25
|Özderici GMYO
|0,71
|0,69
|2,90
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,41
|2,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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